Alexis Sanchez e l’Inter sono finalmente pronti a dirsi addio. Lunedì è attesa la firma sulla risoluzione del contratto con. L’accordo è stato trovato nei giorni scorsi dopo una lunga trattativa con l’agente del ragazzo Felicevich.Nel corso della prossima settimana Sanchez dovrà risolvererelativa al tempo di permanenza in Italia affinché l’Inter non perda altri soldi per il decreto Crescita, così come era successo per l’amico Vidal. È solo una questione di tempo e date precise. Poi Alexis volerà in Francia per ultimare l’accordo con il Marsiglia e sostenere le visite mediche:a stagione. Per la felicità di Tudor che avrà presto a disposizione il rinforzo di esperienza e qualità che tanto desiderava per il suo attacco.