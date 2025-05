Inter: esami per Lautaro, piccolo spiraglio per Pavard. Contro il Verona riposano i big

Getty Images

L’Inter è tornata in nottata dalla Catalogna e si è godutaquando Simone Inzaghi e il suo staff inizieranno a impostare il lavoro in vista dei prossimi due incontri ravvicinati, contro Verona e Barcellona. L’Inter è stata finora abituata a concentrarsi su un obiettivo per volta, ma questa volta potrebbe essere diverso e la sensazione è che la sfida di campionato potrebbe prevedere il quasi totale impiego delle seconde linee, un modo per consentire a tutti quelli che poi giocheranno contro il Barcellona di arrivare alla sfida con qualche giorno di riposo nelle gambe. Intanto

Inutile dire che c’è massima concentrazione attorno alle condizioni fisiche diil capitano nerazzurro è uscito infortunato al termine della prima frazione di gioco a Barcellona e la prima diagnosi diramata dal club è quella di risentimento ai flessori della coscia destra.. Ma quello è uno step che bisognerà guadagnarsi a San Siro e di conseguenza non è tempo di spingersi troppo in la.

Qualche spiraglio, invece, inizia ad aprirsi peril francese è uscito anzitempo dalla sfida contro la Roma per una brutta distorsione alla caviglia, che gli ha impedito di essere presente a Barcellona.come poteva sembrare.Prima però ci sarà il Verona, da affrontare con i calciatori che finora hanno trovato meno spazio,al centro del reparto, da capire, invece, chi giocherà come braccetto a destra tra Darmian e Bisseck. Stesso dubbio a sinistra, tra Carlos e Bastoni, a meno che Inzaghi non pensi di dare al brasiliano una chance da titolare su Yamal, visto che in Spagna è stato più efficace rispetto a Dimarco., poi è ballottaggio Arnautovic-Taremi.