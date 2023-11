Benjamin Pavard tiene in ansia l'Inter. Il difensore francese, uscito in barella alla mezzora della sfida con l'Atalanta per un trauma al ginocchio sinistro, domani sosterrà le visite mediche di rito per capire l'entità dell'infortunio. Come riporta La Gazzetta dello Sport se si tratterà di una sublussazione (cioè della perdita parziale dei rapporti articolari tra femore e rotula) il problema sarà di minor conto. Se viceversa si tratterà di una lussazione vera e propria (cioè perdita totale del rapporto articolare), ci sarà anche una lesione del legamento alare. I tempi non dovrebbero essere lunghissimi: 6-8 settimane, con l'obiettivo di rivederlo in campo a inizio 2024.