Dopo il lungo periodo di assenza, domani Icardi dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo dell'Inter. Un riavvicinamento atteso da tempo in corso Vittorio Emanuele, anche se in realtà sarà ancora necessario un confronto tra l'attaccante argentino e gran parte dello spogliatoio, dato che molti sono assenti perché impegnati con le proprie nazionali.



CURE FINITE - Ad Appiano Gentile sono rimasti 8 calciatori, di cui uno impegnato in lavoro differenziato (Nainggolan). Icardi, quindi, si allenerà con Berni, Padelli, D'Ambrosio, Dalbert, Ranocchia, e Gagliardini. Sicuramente un passo avanti, ma niente di particolarmente significativo. Per capire se il caso sarà rientrato o meno, infatti, sarà necessario attendere il ritorno dell'intero gruppo in Pinetina. Intanto da fonti vicine all'entourage del calciatore filtra che le cure al ginocchio sono terminate.