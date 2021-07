Domani Simone Inzaghi sarà a Milano, la sua Inter è pronta ai nastri di partenza per il ritiro di mercoledì. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Domani il pilota Simone inizia le operazioni di atterraggio sul pianeta Inter: Inzaghi arriva a Milano, giusto in tempo per la presentazione del giorno dopo e poi da giovedì parlerà soltanto il campo. C’è un tricolore da difendere e una stella, la seconda, da inseguire. In ogni caso, questa è la settimana di Simone, quella in cui il nuovo allenatore si prende definitivamente l’Inter dopo un mese di contatti frenetici, ma quasi tutti a distanza. Può iniziare a modellare la sua creatura dal vivo, con parole, opere e qualche indirizzo di mercato”.