Appuntamento confermato. Nella giornata di domani, venerdì 13 gennaio, è in agenda un vertice per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar, in scadenza il prossimo 30 giugno. I dirigenti dell'Inter si aspettano una risposta dal difensore slovacco (classe 1995 ex Sampdoria) all'offerta per prolungare l'accordo, con stipendio raddoppiato da 3 a 6 milioni di euro netti all'anno più bonus.



OCCHIO AL PSG - Sullo sfondo resta l'interesse del Paris Saint-Germain, che gli propone un ingaggio da 9 milioni a stagione. Intanto nelle ultime due partite la Curva Nord ha esposto due striscioni, chiedendo al capitano di "restare a Milano".