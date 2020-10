Dopo i tamponi negativi di Bastoni e Nainggolan, domani sarà la volta di Ashley Young. Per il nerazzurro sono trascorsi i dieci giorni di isolamento e domani si spera possa ricevere la buona notizia che gli consentirebbe di tornare a disposizione di Conte. L'ex United sarà sicuramente assente in Champions per la sfida contro il Borussia, mentre dovrebbe rientrare per la prossima di campionato.