Dura la vita lì davanti, senza Romelu Lukaku. Il centravanti belga è il leader spirituale e tecnico dell’Inter ed è per questo che Conte vuole recuperarlo senza correre rischi, andandoci con i piedi di piombo. Perderlo una seconda volta per un eccesso di ottimismo o forzando i tempi, sarebbe imperdonabile. L’Inter non può permetterselo e in più dopo la sfida contro l’Atalanta ci sarà la pausa, che consentirà al calciatore di recuperare con tutta la calma del caso.



TUTTI D'ACCORDO - Romelu Lukaku si sta allenando da solo, il centravanti ex United non è ancora al 100% e domani effettuerà test che diranno a che punto è il suo recupero in vista della prossima partita di campionato contro l’Atalanta di Gasperini. Una sfida importantissima per i nerazzurri, uno spartiacque con l’avvio di una brutta crisi da una parte e una reazione che saprebbe di risalita dall’altra. Lukaku servirebbe a Conte come il pane, ma all’Inter attualmente c’è ancora un po’ di pessimismo sulla reale possibilità di poterlo utilizzare in vista de match di domenica pomeriggio. Domani Conte avrà qualche risposta in più, ma tutti sono d’accordo su un principio: zero rischi. Lukaku tornerà solo quando sarà totalmente guarito.