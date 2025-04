Inter, Donnarumma miglior portiere del mondo davanti a Sommer: il piano per strapparlo al PSG

The wall.. Quasi 4 anni dopo l'Europeo vinto con l'Italia a Wembley, il portiere italiano risulta, il trofeo che il presidente qatariota Nasser Al-Khelaifi sogna di conquistare proprio nella prima stagione senzaLa trattativa fra il suo agente Enzo Raiola e i dirigenti del club francese prosegue ormai da mesi, ma non ha ancora portato alla fumata bianca. Anche perché il PSG vorrebbe abbassargli l'Dopo la sconfitta per 2-1 nell'andata dei quarti di finale in Nations League contro la Germania, lo stesso Donnarumma aveva dichiarato: "Venire qua è sempre speciale,In tanti mi vorrebbero vedere ancora qui? Fa piacere, queste sono situazioni che poi si vedranno. Intanto sono contento di essere tornato. Mi mancava tanto sia l'Italia che San Siro"., considerato il miglior portiere al mondo dal CIES (Centre International d'Etude du Sport, centro internazionale di studi sportivi) proprio davanti a Sommer e a Courtois.

Classe 1999, Donnarumma è arrivato a Parigi dal Milan a parametro zero nel mercato estivo del 2021. Finora ha collezionato 148 presenze con la maglia del PSG vincendo 4 volte la Ligue 1, una coppa di Francia e 3 supercoppe francesi. E ora