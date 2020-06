Dopo aver riaperto i cancelli di Appiano Gentile ai propri calciatori e allo staff della Pinetina, l'Inter si appresta ad aprire anche gli uffici della nuova sede in viale della Liberazione. I dipendenti, in modo frazionato, cesseranno lo smart working per ripresentarsi in ufficio. Un graduale ritorno alla normalità, quello a cui si prepara la società nerazzurra, che riaccoglierà a gruppi i propri dipendenti.