Inter dopo Dzeko, il Fenerbahce soffia anche un obiettivo in attacco

Non c'è solo l'Inter su Anthony Martial. L'attaccante francese è sempre più ai margini con il Manchester United e con cui è a tutti gli effetti in scadenza di contratto a fine stagione. I Red Devils non vogliono esercitare la clausola di rinnovo automatico presente nell'attuale accordo e sono pronti a liberarlo già a gennaio.



Il club nerazzurro lo sta valutando nel caso in cui Alexis Sanchez decidesse di partire, ma secondo il Corriere dello Sport anche il Fenerbahce che già in estate ha "scippato" Dzeko all'Inter, si è inserita nella corsa al francese classe 1995.