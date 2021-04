Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter vorrebbe mantenere Samir Handanovic come portiere titolare anche il prossimo anno. Questa la decisione con la caccia a un nuovo vice di lusso: "L’Inter avrebbe come soluzione interna futura il giovane Brazao, brasiliano in prestito all’Oviedo su cui Julio Cesar ha speso parole importanti. Le altre strade oggi portano a Musso dell’Udinese e Silvestri del Verona", si legge.