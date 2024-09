Inter, dopo il derby perso frenata nelle quote scudetto: Juventus e Napoli prime rivali, per i bookie si inserisce il Milan

Getty Images

Prima sconfitta stagionale per lin un match non banale, il derby di Milano, deciso dal gol di Gabbia a un minuto dalla fine. Nonostante lo stop, gli uomini di Inzaghi sono favoriti per lo scudetto, ma la quota sale a 1,90 sue 1,97, in vantaggio sulla Juventus, vista a 5, reduce dal pari contro il Napoli, terzo in lavagna virtuale a 6 volte posta per gli esperti. Si rialzano invece le possibilità di un Milan che sembrava spacciato solamente pochi giorni fa: la vittoria rossonera scende da 12 a 9 volte, mentre il primo tricolore della storia per l’Atalanta si attesta a quota 15.