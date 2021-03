La prima tiene conto dei casi di positività e se in quel momento l'Inter avesse 10 giocatori o componenti del gruppo squadra positivi potrebbe scegliere di giocarsi il jolly e chiedere un ulteriore rinvio come da protocollo.

come da protocollo. Nel caso in cui non ci fossero 10 giocatori positivi e l'Ats bloccasse ancora i nerazzurri la gara, così come successo per Lazio-Torino, dovrà comunque essere disputata e in questo caso o l'Inter troverà una soluzione con l'Ats per il trasferimento a Bologna oppure non potrà presentarsi al campo e perderà 3-0 a tavolino.

e la scelta presaè stato ratificata nella serata di ieri anche dallaVi abbiamo spiegato ieri i motivi per cui si è arrivati a questa decisione e che riportano il calendario indietro alla medesima scelta fatta anche dal'Asl di Torino in occasione di Torino-Sassuolo.Lo scenario è già oggi ben delineato e parte dalla motivazioni fornite dall'Ats e pubblicate oggi da Repubblica.Cosa ha convinto l'Ats a bloccare l'Inter? La risposta è proprio legata sia alle tempistiche che alla tipologia di virus contratto dai 4 calciatori risultati positivi e quindi Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij e Vecino. Il documento mandato alla società nerazzurra infatti recita testualmente:Il protocollo aggiuntivo varato dopo il caso dei numerosi contagi in casa Genoaè ciò che c'è alla base della scelta della Lega. In quel protocollo la dicitura "in aggiunta a "qualora uno o più calciatori dello stesso Club risultassero positivi al virus la gara sarà disputata purché il Club in questione(di cui almeno un portiere)". Nel caso del Torino contro il Sassuolo e dell'Inter contro il Sassuolo l'Asl e l'Ats hanno bloccato l'intero gruppo squadra e quindi il conto scende a zero calciatori disponibili costringendo quindi la Lega Serie A a prendere atto e decretare il rinvio.Nessun jolly giocato, quindi, ma solo una presa di posizione per una singola gara. Cosa succederebbe però se l'Ats dovesse bloccare ancora l'Inter anche al rientro della sosta per le nazionali? Le vie da percorrere in quel caso sarebbero due .che, verosimilmente, imporrebbe la ricalendarizzazione e quind. Una sentenza inevitabile dato ildel 4 ottobre stabilito dal Consiglio di Garanzia del Coni e che ha trovato conferma condi qualche giorno fa. Una scelta che porterebbe a inevitabilida parte del Bologna e che, come sta accadendo proprio per Lazio-Torino sposterebbe la deadline della decisione ben oltre il prossimo 3 aprile.