Raoul Bellanova si prepara a cominciare la sua nuova vita in nerazzurro: l'ormai ex esterno del Cagliari arriva a Milano in un'operazione da 8 milioni complessivi, suddivisi in 3 di prestito oneroso e altri 5 di diritto di riscatto.



LE VISITE - Bellanova svolgerà le visite mediche nella giornata di lunedì, andando ad aggiungersi a Mkhitaryan, Lukaku ed Asllani nella fitta campagna acquisti nerazzurra.