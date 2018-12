Presto l'Inter sarà ufficialmente libera dai vincoli del settlement agreement che aveva siglato Fassone, ma per giugno i nerazzurri dovranno reperire dal mercato circa 40 milioni di euro in plusvalenze. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Un doppio conto alla rovescia. Da un lato in segno di libertà riacquisita una volta usciti dai paletti del Fair play finanziario, dall’altro la preoccupazione di quello che attende l’Inter da qui al 30 giugno prossimo, ultimo giorno effettivo sotto la sanzione della Uefa. Dal 1 luglio l’Inter sarà di nuovo fuori settlement agreement e potrà avere più margine di manovra per le trattative, pur restando consapevole dei limiti da rispettare in regime di fair play. Prima però c’è una doppia missione per il management nerazzurro, non proprio semplice. La prima è riuscire a produrre 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, realizzati l’estate scorsa sacrificando diversi gioielli della Primavera campione d’Italia (vedi Zaniolo); la seconda è provare a mantenere intatto l’organico che è oggi a disposizione di Spalletti. E questa sembra la prova al momento più dura”.