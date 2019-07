Alla fine quale strada sceglierà di perseguire l'Inter? Conte chiede due attaccanti e Marotta aveva spiegato dalla Cina come i nerazzurri puntino a un profilo esperto e a un altro giovane, ma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre a un altro scenario. Dovesse sfumare la trattativa Lukaku, secondo la "Rosea”, la società di viale della Liberazione potrebbe andare su Edinson Cavani, oltre che su Edin Dzeko.



“Dzeko è il primo nome nella lista, ma Antonio ha bisogno anche di un altro attaccante: sarà un giovane, come ha detto Marotta in Cina, oppure nel caso sfumi Lukaku si punterà su un giocatore dal profilo internazionale già bello che formato? Nel primo caso l’Inter ragionerà senza fretta: la dirigenza sa che per un centravanti alla Rafael Leao, ora in dirittura d’arrivo con il Milan, il tempo per fare il colpo non manca. Se, invece, l’addio a Lukaku rimettesse in ballo nomi di peso, allora l’Inter potrebbe andare su Edinson Cavani: il 32enne uruguaiano, ieri avversario con il Psg a Macao, ha due sponsor importanti nello spogliatoio (i connazionali Godin e Vecino, con cui si è fotografato sui social facendo sognare i tifosi nerazzurri) ed è un giocatore che stuzzica eccome. L’ex Napoli ha uno stipendio monstre di 14 milioni di euro e oggi vale almeno 50 milioni: dice di volere restare a Parigi, però il Psg se ne libererebbe molto volentieri. Di certo se Marotta e Ausilio capissero che il Matador può essere convinto a cambiare aria un anno prima della scadenza del contratto proverebbero l’affondo. E allora i regali di altissimo livello per Conte sarebbero due”.