Amichevole pomeridiana oggi per l'Inter ad Appiano Gentile. I nerazzurri di Inzaghi hanno battuto 11-0 il Sant'Angelo (Serie D). Doppietta per Dzeko e Lautaro, in gol anche Calhanoglu, Lukaku, Dumfries, Mkhitaryan, Gagliardini, Correa e Casadei.