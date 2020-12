L’eliminazione dall’Europa non distrae l’Inter dai bersagli di mercato, anche se in qualche modo la limiterà negli obiettivi a breve termine. Sì, perché l’eventuale profitto di una qualificazione avrebbe indotto Marotta ad aprire le trattative con l’Udinese per Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che Antonio Conte reputa funzionale alla propria idea di gioco. Prezzo del cartellino, 30 milioni di euro circa, 15 dei quali, sarebbero dovuti appunto arrivare dal cammino europeo, che invece si è bruscamente interrotto contro un modesto Shakhtar.



POST HANDANOVIC - Niente De Paul, dunque, l’Inter dovrà rinunciarci. A meno di inattesi ricavi da improbabili cessioni a titolo definitivo di Vecino e Nainggolan. Ma il centrocampista argentino non è l’unico profilo che l’Inter osserva con attenzione tra i friulani. In viale della Liberazione potrebbe essere giunta l’ora di pensare a un post Handanovic e pare proprio che a riguardo l’Inter abbia le idee molto chiare. Nei giorni scorsi sono spuntati i nomi di Rui Silva e Alessio Cragno come possibili candidati, ma ad oggi l’unico portiere seguito con reale interesse è Juan Agustín Musso, classe ’94. I nerazzurri lo seguono da tempo e c’è già stato qualche contatto con l’entourage del calciatore. Al momento nessuno ha cambiato idea, l’Inter dovrà presto pensare al portiere del futuro e Musso è sempre il preferito.