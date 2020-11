Antonio Conte cerca rinforzi per l'Inter del prossimo gennaio e ha due priorità sul mercato: la fascia sinistra e la quarta punta. Ed entrambe le strade portano a Londra, in quel Chelsea dove ha vinto ma non ha lasciato un ottimo ricordo tra i dirigenti, visto l'addio burrascoso, in particolare, con Marina Granovskaia. I nerazzurri, sulla sponda blues londinese, hanno due numi da diverso tempo nel mirino: Emerson Palmieri e Olivier Giroud.



IL PREFERITO - Il terzino sinistro della Nazionale, che ha già chiamato la Serie A in soccorso, in quanto gli piacerebbe tornare nel nostro campionato, è il preferito di Antonio Conte per la fascia, in quanto interprete ideale per il suo 3-4-1-2. Come scrive Tuttosport, però, per il momento, non arrivano segnali incoraggianti dal Chelsea, che non ha ancora aperto del tutto alla cessione nonostante il giocatore sia fuori dai piani di Lampard.



SU GIROUD - Olivier Giroud, invece, sembra già a un passo dall'Inter la scorsa estate, poi il rinnovo di contratto annuale ha fatto saltare tutto. Però, ora, la situazione è la stessa di un anno fa: contratto in scadenza, poco spazio e voglia di andare a misurarsi altrove anche in vista dell'Europeo. Anche qui i contatti col Chelsea vanno avanti, con Conte che vede nel francese il vice Lukaku ideale.