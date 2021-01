IL TABELLINO

l’unica squadra che l’aveva battuta fin qui. Giusto così, perché non basta recriminare sulle tante occasioni mancate, un po’ per gli errori di mira die molto per le parate di, che devia subito il rigore del possibile vantaggio nerazzurro. Compatta, concentrata e sottovalutata come il suo ottimo allenatore, lanon ruba nulla, perché ha il merito di non accontentarsi né dell’1-0, presto raddoppiato, né del 2-0 perché nella ripresa, tra un assalto e l’altro di un’Inter più disordinata che concreta, sfiora persino il 3-0., ma il passo falso di Genova conferma i, troppo dipendente da Lukaku e troppo vulnerabile in difesa, perché poco protetta da centrocampisti che sanno soltanto andare all’assalto.Tanto per cambiare,e l’assenza iniziale di Lukaku in questo caso non c’entra nulla. O meglio, c’entra di riflesso, perché è proprio il suo sostituto, concesso per un tocco di braccio di Thorsby, segnalato soltanto dal Var. Il cileno non angola abbastanza la conclusione e Audero può respingere sui piedi dell’accorrenteche però spara sulla traversa. Colpa prima e sfortuna poi, ma questi errori si pagano e non a caso la Sampdoria, che aveva sofferto la pressione iniziale dei nerazzurri, prende coraggio e pareggia il conto delle traverse con la conclusione diPer sfortuna dell’Inter, però, la Sampdoria non pareggia anche il conto dei rigori falliti, perché quando l’arbitro punisce un braccio alzato di Barella,dal dischetto non fallisce la trasformazione del vantaggio. A questo punto si attende la reazione dell’Inter, ma ancora una volta la squadra di Conteè un regista di seconda mano che tocca pochi palloni e sempre in orizzontale, mentre i suoi “valletti”preferito a Vidal, cercano velleitarie iniziative personali. Le uniche soluzioni sono le corse e i cross dalle fasce dipiù che di, comunque insufficienti per smarcare Sanchez e Lautaro, anche perché la Sampdoria non è per nulla disposta a chiudersi a difesa del vantaggio.Mentre l’Inter incomincia senza Lukaku, la Sampdoria deve rinunciare a Quagliarella, rilevato dache gioca come seconda punta alle spalle di. E proprio il vice-Quagliarella, sia pure con altre caratteristiche, vola sulla destra e offre un perfetto pallone per Keita che anticipa l’ex sampdoriano Skriniarper il clamoroso 2-0 blucerchiato. Anche contro il Crotone nell’ultima partita stravinta 6-2, l’Inter aveva subito due gol nel primo tempo riuscendo però ad arrivare all’intervallo sul 2-2. Stavolta, invece,e così nella ripresa i nerazzurri devono rimontare due gol.La prima mossa di Conte è il rilancio disulla sinistra al posto del discontinuo Young. Ma soprattutto, al di là, dei singoli, l’Inter riparte con la rabbia di chi vuole risalire in fretta la corrente.che in contropiede sfiora il 3-0, quando Jankto impegna severamente Handanovic. Visto che il tempo passa e il gol non arriva, Conte per l’ultima mezz’ora si affida a, richiamando Gagliardini, con un’Inter a trazione anteriore perché Sanchez arretra come trequartista alle spalle delle due punte titolari Lautaro e Lukaku. Tre punte in campo, ma il gol che soltanto 3’ più tardi, bravo a deviare di testa nell’angolino il pallone di Brozovic calciato dalla bandierina.A questo puntoal quale, invece dei soliti e umilianti spiccioli finali, concede ben 26 minuti recupero compreso, al posto di Sanchez nel ruolo a lui più congeniale. E dopo Perisic ed Eriksenche rilevano Skriniar e Barella, per i disperati assalti finali. Ma tanto fumo nerazzurro non produce nemmeno il piccolo arrosto di consolazione, perché il 2-1 non cambia più. E mai come stavolta l’Inter deve prendersela con sé stessa, perché ha sbagliato troppo dall’inizio alla fine.Marcatori: 23’ rig. Candreva (S), 37’ p.t. Keita (S), 20’ s.t. De Vrij (I).Assist: 37’ p.t. Damsgaard (S), 20’ s.t. Brozovic (I).Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli (22’ s.t. Bereszynski), Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva (29’ s.t. Askildsen), Jankto (29’ s.t. Leris); Damsgaard; Keita Balde (47’ s.t. La Gumina). All. Ranieri.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (35’ s.t. D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella (35’ s.t. Vidal), Brozovic, Gagliardini (17’ s.t. Lukaku), Young (1’ s.t. Perisic); Lautaro, Sanchez (25’ s.t. Eriksen). All. Conte.Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2Ammoniti : 15’ Lautaro (I), 22’ Barella (I), 40’ p.t. De Vrij (I), 11’ s.t. Thorsby (S), 38’ s.t. Keita (S), 39’ s.t. Askildsen (S), 46’ s.t. Hakimi (I).