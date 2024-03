Inter, doppio obiettivo in Bundesliga per la difesa

Chiusi i colpi Taremi e Zielinski, l'Inter guarda al mercato alla ricerca di un colpo di prospettiva in difesa che possa completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi anche per la prossima stagione. L'obiettivo è inserire un centrale fisico e con capacità in impostazione e, per questo, i fari degli scout nerazzurri sono puntati verso la Bundesliga con due nomi già attenzionati.



Si tratta secondo Tuttosport di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Danilho Doekhi dell'Union Berlino. Il primo, tedesco con origini ivoriane classe 1996, è una delle colonne portanti del miracolo messo in piedi da Xabi Alonso, ma ha il contratto in scadenza 30 giugno 2025 e può partire a cifre contenute. Anche per il secondo, classe 1998 olandese ma con origini del Suriname, il contratto in scadenza sempre al 30 giugno 2025 rappresenta un'opportunità.