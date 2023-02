Vietato perdersi di vista e smarrire il focus, l’Inter non può più lasciare preziosi punti per strada e allora meglio guardarsi dritto negli occhi per capire dove e in che modo intervenire nel più breve tempo possibile. A tal proposito, questo pomeriggio,che già nella giornata di ieri aveva chiarito a tutti la posizione del club in merito all’attuale momento di difficoltà., anzi, la giornata di ieri è stata proprio presa ad esempio. Dopo la brutta sconfitta di Bologna, squadra e staff hanno osservato una giornata di riposo che era stata già programmata prima della trasferta emiliana.Dopo il confronto con la proprietà, il tecnico nerazzurro si è rivolto alla squadra, spiegando il malcontento della dirigenza e ponendo il gruppo di fronte ad oggettive responsabilità, che hanno condotto all’attuale situazione. Un dialogo schietto, che ha anticipato l’allenamento pomeridiano. I calciatori sono stati responsabilizzati come gruppo e come singoli,Serve una svolta e a questo è servito il dialogo con Inzaghi e la squadra. Se il tutto sia stato recepito o meno, lo capiremo nelle prossime sfide.