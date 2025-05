Inter, dove guardare la finale di Champions col PSG: maxi-schermo a San Siro, le alternative

Detto, fatto. Il sindaco di Milano, Beppe Sala ha tenuto fede alla promessa fatta di organizzare unDove i tifosi nerazzurri che non sono riusciti a trovare un biglietto per Monaco di Baviera possono assistere insieme allasu Vivaticket. Il primo giorno (fino a mezzanotte) è riservato agli abbonati al campionato e ai soci Inter Club, che possono esercitare la prelazione all'acquisto utilizzando il codice coupon inviato via e-mail. Poi dalle ore 12 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera e i biglietti saranno acquistabili da tutti fino all'esaurimento delle disponibilità. I biglietti sono nominativi e non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.

I più scaramantici sono autorizzati a fare gli scongiuri del caso, visto che la stessa soluzione era stata trovata due anni fa in occasione della finale persa contro il Manchester City a Istanbul. Invece nel 2010 il maxi-schermo era stato montato in Piazza Duomo, dove il popolo nerazzurro aveva festeggiato la Champions vinta in finale contro il Bayern a Madrid a coronamento del Triplete.con apertura alle ore 18, musica, food truck e drink.