La Lazio dei record colpisce ancora. Il pareggio dello Scida non riesce ad oscurare del tutto una serie di incredibili numeri messi insieme dalla banda di Inzaghi. Nonostante un po' di amaro in bocca, all'ultima giornata l'Inter dovrà battere la Lazio migliore degli ultimi anni. Tanto per cominciare, come riporta Laziopage, la Lazio ha battuto il proprio record personale di punti in trasferta in un singolo campionato di Serie A: ne ha totalizzati 40, sbriciolando il precedente primato di 32. Il precedente primato era di 32, ottenuto in due occasioni, nelle stagioni 2016-17 e 2014-15.



RECORD SU RECORD - Non solo: con le 2 reti messe a segno a Crotone, la Lazio ha totalizzato 44 reti in trasferta, altro record (si era fermata a 34 nel 2016-17). Spalletti e i suoi ragazzi dovranno temere la coppia Milinkovic-Immobile (dovrebbe farcela): sono la miglior coppia di goleador della storia della Lazio, con 41 reti, superando Immobile-Keita dello scorso anno (39). Una Lazio dei record a cui manca l'ultimo scoglio, fondamentale, prima di mettere in bacheca la stagione.