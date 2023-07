Subito Juan Cuadrado in ritiro per integrarlo il prima possibile negli schemi tattici di Simone Inzaghi. L'Inter ha avuto fretta di chiudere l'acquisto del colombiano per cercare di fornire all'allenatore (già infastidito dal mancato ritorno di Lukaku e dalla partenza di Onana) una rosa quanto più completa possibile in vista della tournee in Giappone.



Proprio l'ex Juve, tuttavia, potrebbe non poter partire coi compagni in direzione Asia. Il motivo? Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sono stati i tempi tecnici per ottenere il visto di ingresso nel paese e le parti stanno lavorando per risolvere in tempo la situazione, ma una permanenza a Milano non è oggi da escludere.