Inter, dubbio Dumfries per Inzaghi: una scelta che racconta il futuro

Gabriele Stragapede

L’Inter di Simone Inzaghi ha un grande obiettivo per la sfida di domani contro la Roma: la vittoria. Un traguardo scontato, forse, ma non così semplice da centrare. Di fronte, ci sarà un club che arriva da tre successi consecutivi (dopo l’arrivo di De Rossi in panchina, al posto di Josè Mourinho), che ha entusiasmo, ha fame e desidera centrare quel 4° posto che vuol dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ma una vittoria, per l’Inter, significherebbe momentaneo +7 dalla Juventus, un’opportunità da cogliere al balzo.



UN DUBBIO PER INZAGHI – Simone Inzaghi ha ancora una notte per pensare alla formazione anti-Roma, anche se di dubbi ce ne sono pochi. la coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez in attacco, in mezzo il solito centrocampo con l'ex Henrikh Mkhitaryan al fianco dei suoi classici compagni di reparto, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. La difesa è scritta: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni davanti a Yann Sommer. Sulle fasce Dimarco è sicuro di un posto a sinistra, mentre l’unico ballottaggio nei pensieri del tecnico piacentino ci può dire molto sul futuro di un elemento della rosa nerazzurra.



FUTURO IN BILICO - A destra, infatti, Matteo Darmian è ancora in vantaggio su Denzel Dumfries che, tuttavia, non va considerato come opzione impossibile dal 1’. La scelta di Inzaghi, in realtà, può suggerirci anche quello che potrà essere il futuro dell’esterno olandese, tornato pienamente a disposizione dopo qualche problema fisico di troppo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Sullo sfondo, infatti, c’è la vicenda legata al suo contratto, in scadenza a giugno 2025 dopo essere arrivato per 14 milioni di euro dal PSV Eindhoven nel mercato estivo 2021. L'Inter era pronta a riconoscergli un aumento di stipendio, rispetto all'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro netti all'anno, prima che la trattativa si interrompesse a causa dell’alta richiesta di ingaggio da parte degli agenti. La situazione, al momento, non è cambiata. Anche sul campo, tra l’altro, Darmian sembra sempre più un titolarissimo di Inzaghi che ancora deve scoprire Buchanan. Tutto fa presagire che, in estate, in caso lo stallo sul rinnovo permanesse tale, Dumfries possa lasciare l’Inter, con i Manchester United in prima fila. Ancora pochi mesi e il destino dell’olandese verrà svelato: il primo indizio ce lo darà la formazione titolare dell’Inter.