Non solo Romelu Lukaku, in casa Inter crescono anche le chance di Hakan Calhanoglu, che potrebbe essere nella lista dei convocati per la partita contro la Roma. Una bella notizia per Simone Inzaghi, che ieri ha dovuto il boccone amaro dell'infortunio di Marcelo Brozovic, che potrebbe restare fuori per tre o quattro settimane.