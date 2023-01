Ritorno in Italia alle porte per il giovane centravanti Sebastiano Esposito.



Il 20enne attaccante di proprietà dell'Inter, dallo scorso luglio in prestito all'Anderlecht dopo un'esperienza al Basilea, è diventato un obiettivo per almeno due club della nostra Serie B. Una soluzione che la società nerazzurra vedrebbe di buon occhio, poiché permetterebbe di osservare da vicino la crescita del ragazzo.



Secondo il Corriere dell'Alto Adige il giocatore è infatti seguito da Sudtirol e Ternana.