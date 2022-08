Potrebbe proseguire in Serie B la carriera di Eddie Salcedo.



Il 21enne italo-colombiano è rientrato all'Inter dopo il prestito non fortunatissimo allo Spezia. Ma come detto la sua permanenza alla Pinetina rischia di interrompersi entro la fine del mese.



Su di lui hanno infatti messo gli occhi sia il Pisa che il Bari, entrambe disposte a prendere il giocatore a titolo provvisorio. Attenzione però anche alla pista estera con gli spagnoli dell'Oviedo in prima fila.



Lo riporta FCInterNews.