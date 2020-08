L’Inter vuole confermare Cristiano Biraghi per un’altra stagione, tanto che i discorsi con la Fiorentina per il rinnovo del prestito, con Dalbert ancora in viola, vanno avanti. Eppure, come scrive FcInterNews.it, in Spagna ci sono interessamenti per il mancino interista: Siviglia e Villarreal vogliono l’ex Pescara a titolo definitivo. La priorità del giocatore, però, resta l’Inter.