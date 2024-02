Inter, due club tentano Simone Inzaghi

L'Inter a partire dalla stagione 2024/2025 potrebbe non essere più allenata da Simone Inzaghi. L'allenatore che sta viaggiando a ritmi folli e che punta lo scudetto della seconda stella, il numero 20 nella storia del club, ha infatti il contratto in scadenza esattamente fra un anno, a giugno 2025 e su di lui si sta creando un forte interesse a livello internazionale.



Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna, infatti, l'ex Lazio è stato messo nel mirino dal Barcellona che a fine anno dirà addio a Xavi Hernandez e vuole un allenatore "giochista" da mettere in panchina al suo posto.



Non ci sono però soltanto i blaugrana in fila per l'allenatore nerazzurro perché stanno risuonando con forza anche le sirene della Premier League con il Chelsea, insoddisfatto di Pochettino, che vorrebbe affidargli il ruolo di manager.