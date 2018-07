L’Inter di Luciano Spalletti si allena per farsi trovare pronta per l’avvio del campionato, dove vuole recitare un ruolo da protagonista. Dopo qualche anno di assenza, i nerazzurri saranno impegnati anche in Champions League, dove però sarà necessario compiere delle scelte a causa dei vincoli imposti dall’Uefa, che partendo dalla rosa 2016-17 (l’ultima ad aver partecipato ad una competizione europea) chiede di raggiungere il pareggio tra entrate e uscite.



Un complesso calcolo che obbligherà l’Inter a lasciare fuori qualcuno dalla prestigiosa competizione, come aveva chiarito lo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa. Tutti i nuovi acquisti (Lautaro Martinez, Asamoah, Politano, de Vrij e Nainggolan) saranno regolarmente iscritti alla Champions, dal mercato si aggiungerà ancora un terzino destro (Vrsaljko?) e un centrocampista centrale. Chi invece sembra ormai destinato a rinunciare è il brasiliano Dalbert, che a bilancio pesa una ventina di milioni.



Gli altri due nomi a rischio sono quelli di Gagliardini e Vecino, probabilmente solo uno dei due potrà scendere in campo in Europa con addosso la maglia dell’Inter, ma c’è ancora abbastanza incertezza circa quella che sarà la scelta finale. C’è ancora qualche settimana per decidere con maggiore lucidità, soprattutto avendo a disposizione una rosa ulteriormente completata dagli ultimi acquisti che l’Inter ha messo in cantiere, ma ad oggi i due nomi che sembrano rischiare maggiormente l’iscrizione alla lista Champions sono proprio quelli di Dalbert e Gagliardini.