Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del Barcellona Bartomeu è deciso a vendere in estate alcuni pezzi pregiati della rosa blaugrana, tra cui Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho, di ritorno dal prestito al Bayern. Per entrambi la valutazione si aggira attorno ai 60-70 milioni di euro e non sono da escludersi delle offerte con scambio per arrivare all'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez.