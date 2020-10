Antonio Conte ha un solo dubbio in vista del derby e riguarda Eriksen e Brozovic, che si giocano una maglia da titolare. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Resta evidente che la preparazione del derby sarà tutt’altro che normale. E poco conta che da ieri, nel centro sportivo, ci siano 6 ragazzi della Primavera, utili più che altro a garantire un adeguato numero di elementi per il lavoro sul campo. Conte avrà un solo vero allenamento per lavorare sulla tattica, con un piccolo ripasso nella mini-rifinitura del sabato. Certo le scelte di formazione sono obbligate o quasi, ma le diverse situazioni di gioco non potranno essere provate a dovere. L’unico vero dubbio è a centrocampo, con Brozovic ed Eriksen che si giocano una maglia. Con il danese, l’Inter insisterebbe con il 3-4-1-2, provando a trovare spazio tra la linea mediana e quella difensiva. Con il croato, invece, si potrebbe anche rivedere il 3-5-2, più semplice da adattare al sistema di gioco del Milan”.