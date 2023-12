Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, Simone Inzaghi ha concesso due giorni pieni di riposo alla squadra per passare il Natale con le proprie famiglie. Tuttavia Lautaro Martinez, assente per infortunio, non si ferma: il capitano nerazzurro ha infatti mostrato la sua mentalità, recandosi ad Appiano Gentile per lavorare e recuperare dall'infortunio il prima possibile.