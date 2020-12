Per capire che tipo di mercato svolgerà l'Inter a gennaio, sarà necessario comprendere il destino di Christian Eriksen. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Esistono due mercati possibili. E dipendono essenzialmente da una figura: Christian Eriksen. Un anno dopo, gennaio sarà ancora il suo mese. Ma stavolta in uscita. Dal tipo di cessione del danese, si capirà quale tipo di interventi sarà in grado di fare la società di Zhang. Di certo, la linea guida non cambia: il mercato dovrà autofinanziarsi. Se Eriksen andrà via a titolo definitivo - la via preferita dal club, -, Marotta e Ausilio avranno a disposizione risorse per investire. Altrimenti si dovrà lavorare sui prestiti e sugli scambi. O sulle occasioni, come accaduto con Moses e Young giusto un gennaio fa”.