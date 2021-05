Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera con il prestito di Oaktree cambieranno anche alcune delle componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Inter. ​È già certo l’ingresso del notaio Carlo Marchetti, professore associato di diritto comparato presso l’Università degli Studi di Milano, mentre è ancora in attesa Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit. I due nuovi membri del cda in quota Oaktree, saranno osservatori con qualche potere di veto, ma non ci saranno ingerenze nella gestione dell’Inter.