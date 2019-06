Antonio Conte plasma la nuova Inter a sua immagine e somiglianza. Il tecnico salentino si affiderà al collaudato 3-5-2 e dal punto di vista caratteriale molto si attende da due calciatori in arrivo. Due che non hanno mai vestito il nerazzurro, ma che possono contare su un'invidiabile esperienza europea. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Poi c’è il metodo Conte. In allenamento Antonio è un sergente, in campo si affiderà al collaudato 3-5-2, con interpreti nuovi e nerazzurri da reinventare. E i suoi leader chi saranno? Antonio si trova innanzitutto capitan Handanovic numero uno dello spogliatoio del post Mauro Icardi. Due nomi su tutti, però, potranno contare tanto come Samir, anche se nuovissimi nerazzurri. Godin è certamente uno, Dzeko sarà l’altro. Per entrambi un bagaglio di esperienza che servirà: d’altronde le 189 partite dei due nelle coppe europee non possono non pesare. Anche per Conte”.