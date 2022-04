Alexis Sanchez potrebbe decidere di lasciare l'Inter dopo le ultime partite in panchina e il club neroazzurro non lo ostacolerebbe. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul 33enne cileno c'è l'interesse del River Plate, squadra in cui ha giocato nella stagione 2007/2008. L'ingaggio elevato di Sanchez non aiuta e anche per questo non si esclude un trasferimento in Spagna.