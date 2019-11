Oggi a Torino con gli uomini contatti. Ma per Praga, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter dovrebbe ritrovare almeno due dei cinque infortunati ancora assenti, ovvero Gagliardini e Asamoah. Per Sensi invece il recupero non è scontato. Possibile che Conte decida di posticiparlo fino a domenica contro la Spal, anche perché in Champions in panchina vanno al massimo sette uomini ed è dunque logico che il tecnico scelga uomini in grado di garantire un buon minutaggio. Buone notizie in prospettiva anche per Politano. L’attaccante sta molto meglio: possibile una sua convocazione già per domenica.