Mancano 15 giorni (oggi compreso) per arrivare alla chiusura del mercato invernale, un mercato spesso definito "di riparazione", ma che recentemente si è trasformato in una sessione "delle grandi occasioni", dato che di denaro a disposizione dei club spesso e volentiere ce ne è sempre meno.proseguono le riflessioni, ma con l'avvicinarsi della deadline restano 3 le missioni che l'ad Beppee il ds Pierodovranno provare a completare entro il 31 gennaio.La missione numero uno è la stessa che viene portata avanti da tempo e che è arrivata alle battute conclusive:che in questa Inter è sempre più centrale e insostituibile. L'accordo è quasi raggiunto, più di uno sforzo è stato fatto dalla proprietà nerazzurra (ma anche dal giocatore) e già entro questa settiamna potrebbe arrivare la firma definitiva che eliminerebbe qualsiasi rischio che il croato possa firmare, dal 1 febbraio con qualsiasi altro club.Sono poi 2 gli scontenti in rosa che stanno chiedendo più spazio e la possibilità di un addio a gennaio per trovare più spazio. Il primo nome è quello di, centrocampista uruguaiano, che già recentemente si era lamentato a mezzo stampa delle "promesse non mantenute" da società e allenatore. Piace alla Lazio ma è in scadenza a fine stagione e difficilmente si riuscirà a guadagnare dal suo addio. L'altro nome è quello diche ha tanto mercato in Italia (Sassuolo e Sampdoria) e sta valutando l'addio in prestito per non perdere la chance di esserci con l'Italia negli spareggi per i Mondiali e riconquistare Mancini. I problemi sono legati al livello delle pretendenti e a uno stipendio al momento fuori portata. Se partirà uno di loro (o entrambi) si lavorerà a dei sostituti, possibilmente in prestito.Infine la richiesta diè quella di potenziare l'organico con un esterno sinistro di ruolo che prenda numericamente il posto di unche sta pensando seriamente di chiudere la sua carriera e fatica ad essere ancora utile alla causa. Nel caso di un acquisto in fasciasarà arretrato nel ruolo di vice-Bastoni e di braccetto difensivo nella linea a 3. Il nome che più piace alla dirigenza resta quello di Filip, già bloccato per fine stagione, ma non è semplice convinceread aprire a un prestito. Tre missioni e 15 giorni di tempo. L'Inter continua a studiare il mercato.