Un giovane difensore acquistato in estate dall'Inter per poi essere girato in prestito all'Avellino in Serie C è finito nel mirino di almeno un paio di club di B.



Perugia e Cittadella avrebbero infatti intenzione tra qualche settimana di bussare dalle parti di Appiano Gentile per chiedere il passaggio temporaneo di Lorenzo Moretti, difensore centrale classe 2002.



Lo riporta il sito TuttoC.com