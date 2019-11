Dejan Kulusevski, talento del Parma classe 2000, sta catturando l’attenzione non solo dell’Italia, ma anche dell’Europa. In Serie A l’Inter è il club che sta facendo più sul serio per il talento svedese, ma il ragazzo è ambito anche all’estero. Secondo i tabloid inglesi, nella corsa al giocatore si sarebbero inserite anche Manchester United e Arsenal. I tecnici delle due squadre, Solskjaer ed Emery, hanno messo l’esterno d’attacco in cima ai loro obiettivi di mercato, stregati dal suo splendido avvio di stagione: 2 gol e 5 assist in 13 presenze.