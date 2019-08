Tra i nomi segnalati in partenza in casa Inter c'è il solito João Mario, sul quale permane sempre l'interesse del Monaco (l’ipotesi di uno scambio con Pellegri, che l’Inter considera un giovane su cui investire), ma occhio agli eventuali sviluppi con Galatasaray e Siviglia. Diversa la situazione di Borja Valero, che ha fatto sapere che intende onorare l’ultimo anno di contratto con i nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport, nel caso uscissero sia il portoghese che lo spagnolo, è possibile l’arrivo di una mezzala low cost.