L'ex attaccante di Bordeaux e Milan Christophe Dugarry ha attaccato Joaquin Correa, argentino ex Inter, ora al Marsiglia: "In questo momento questo ragazzo è stranamente assente. - ha detto a RMC - Mi spiace, ma gioca a 2 all'ora, è un treno merci! Come fai a dribblare qualcuno con quel ritmo? Quand'è che accelererà?". Correa è sbarcato a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio, per 10 milioni, in caso caso di qualificazione in Champions dell'OM.