Proseguono gli allenamenti dell'Inter ad Appiano Gentile in vista dell'ultimo impegno del 2023, la squadra di Simone Inzaghi sarà di scena al Ferraris contro il Genoa per la 18ª giornata di Serie A (venerdì 29 dicembre, ore 20.45). Denzel Dumfries ha lavorato ancora a parte seguendo il suo percorso personalizzato per recuperare dall'infortunio. Assente invece Davide Frattesi: il centrocampista classe '99 è rimasto a causa per un attacco influenzale.