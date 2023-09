Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter e dell'Olanda, ha commentato così ai microfoni di NOS il 3-0 contro la Grecia: "Penso che si sia visto che possiamo giocare bene col 4-3-3, ma spetta al ct decidere se giocare o meno in questo modo. Mi sono sentito bene da terzino destro, siamo riusciti a imporre il nostro gioco all'avversario e questo ci dà grande fiducia. Non ho fatto due, ma tre assist. La palla del terzo gol è andata a Weghorst come volevo, ma è stata più fortuna che bravura".