“Sta mano po’ esse fero e po’ esse piuma”, recitava il grande Mario Brega (er Principe) in Bianco, Rosso e Verdone. Un po’ comeUn limite ambientale, un’aorta che ossigena masochismo puro.(uscito in lacrime),. Due assist malamente sprecati dall’olandese hanno generato il clima di avversione, rivolto a un singolo, certo, ma respirato dall’intera squadra.Atteggiamento dannoso che porta solo scompensi, eppure resistente. Come se dagli spalti non capissero. O peggio, come se se ne fregassero. Un problema che una parte della tifoseria stessa prova a combattere da tempo, senza successo.(questa volta riuscito), che ha riportato un po’ di calma e lucidità. E il “Toro”, sempre più leader e capitano di questa squadra, aveva capito il momento. Si era immedesimato nel compagno, respirato lo stesso clima.come il vero artefice del gol. Lautaro si è schierato accanto al suo compagno di squadra, lo ha difeso e coccolato, gli ha reso merito.Diversi, migliori. Sicuramente più maturi. Sempre liberi di esprimere i propri sentimenti, ci mancherebbe... Ma al triplice fischio, dopo essersi spesi per intero, dopo aver sacrificato fiato e polmoni. Perché tifare, tuttavia, è sinonimo di sostenere. Lautaro ha avuto la sensibilità giusta per trattare la questione nel migliore dei modi, senza polemiche, ma con un gesto eclatante. Servirà a cambiare le cose? Volare come piume o affondare come ferro, eppure la scelta sembrerebbe semplice.