Esattamente come Edin Dzeko, nemmeno l'ultimo arrivato in casa Inter Denzel Dumfries potrà presenziare alla partita amichevole di domani contro la Dinamo Kiev. Per questioni burocratiche legate agli ultimi aspetti dell'accordo raggiunto col PSV Eindhoven (12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus), l'esterno olandese non sarà immediatamente tesserabile.